Британские спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Как передает Арменпресс, об этом пишет The Times.

По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения.