Европейские индексы - 04-04-18

МОСКВА, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 11957.90 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.20% и составил 5141.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7034.01 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 0.39% и составил 1240.97 пункта.