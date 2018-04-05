Цены на цветные металлы - 04-04-18

ЛОНДОН, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.83% и составила 1990.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.97% и составила 6661.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.87% и составила 2380.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.79% и составила 13085.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.58% и составила 20800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.25% и составила 3236.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 5.08% и составила 88750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.