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Перед игрой «Арсенал» - ЦСКА: Лига Европы


5-го апреля стартует четвертьфинала Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», в первом матче лондонский «Арсенал» примет московский ЦСКА, а а мадридский клуб «Атлетико» сыграет с лиссабонским клубом «Спортинг».
Матчи начнутся в 23։05 по ереванскому времени.


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