Следующим соперником Левона Ароняна станет Максим Вашье-Лаграв

Следующим соперником лидера армянских шахмат Левона Ароняна в Баден-Баденском турнире станет Максим Вашье-Лаграв.

Как передает «Арменпресс», 5-го апреля на турнире «Grenke Chess Classic» состоятся игры 5-го тура.

Армянский шахматист Левон Аронян в 4-м туре Grenke Chess Classic в Баден-Бадене сыграл вничью с бывшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин Хау Йифан.

После 4 туров Левон Аронян вместе с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном делит 4-5 места.

Левон Аронян является действующим победителем «GRENKE Chess Classic». В последнем туре прошедшего в Германии шахматного турнира Grenke Chess Classic лидера армянских шахмат Левон Аронян черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В предпоследнем туре Левон Аронян досрочно обеспечил себе титул победителя. Армянский гроссмейстер набрал 5.5 очка из 7 возможных. Второе место разделили Каруана и чемпион мира Магнус Карслен, которые набрали по 4 очка.После этой победы Аронян в рейтинге ФИДЕ поднялся на 6-е место.