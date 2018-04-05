«Ливерпуль» - красиво, «Барселона» - со множеством голов, одержали победы: Лига Чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов победы одержали «Барселона» и «Ливерпуль».

Как передает «Арменпресс», каталонская «Барселона» на своем поле обыграла итальянскую «Рому» со счетом 4:1.

В другом матче дня «Ливерпуль» дома разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3։0.

Ответные матчи состоятся 10-го апреля.