Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

«Ливерпуль» - красиво, «Барселона» - со множеством голов, одержали победы: Лига Чемпионов


В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов победы одержали «Барселона» и «Ливерпуль».

Как передает «Арменпресс», каталонская «Барселона» на своем поле обыграла итальянскую «Рому» со счетом 4:1.

В другом матче дня «Ливерпуль» дома разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3։0.

Ответные матчи состоятся 10-го апреля.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации