Существование формата Минской группы показывает возможность сотрудничества для обеспечения безопасности Европы: генсек ОБСЕ

Существование формата Минской группы показывает возможность сотрудничества для обеспечения безопасности Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом во время выступления на сессии «Безопасность в Европе: сотрудничество или конфронтация» в рамках VII Московской конференции по международной безопасности сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. Эти страны на протяжении длительного времени занимаются урегулированием нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Это является примером того, что сотрудничество для обеспечения безопасности Европы возможно», - отметил он.

В VII Московской конференции по международной безопасности принимает участие также министр обороны Армении Виген Саркисян.