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За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 32 случая преступлений


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 32 случая преступлений.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев присвоения или растраты, 6 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая мошенничества, 2 случая квартирной кражи, по 1 случаю похищения человека, вымогательства, умышленного уничтожения имущества, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными обязанностями. 
За данный период зарегистрирован 1 случай обнаружения оружия и боеприпасов.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай вымогательства. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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