За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 32 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 32 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев присвоения или растраты, 6 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая мошенничества, 2 случая квартирной кражи, по 1 случаю похищения человека, вымогательства, умышленного уничтожения имущества, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными обязанностями.

За данный период зарегистрирован 1 случай обнаружения оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай вымогательства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.