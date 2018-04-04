Между Евразийской экономической комиссией и МТРК «Мир» заключен Меморандум о взаимодействии

Меморандум о взаимодействии заключен между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» 4 апреля в штаб-квартире ЕЭК, в Москве. Со стороны ЕЭК документ подписан Председателем Коллегии Комиссии Тиграном Саркисяном, от МТРК «Мир» – ее председателем Радиком Батыршиным.

«МТРК «Мир» – наш надежный партнер, с которым мы очень тесно сотрудничаем, и благодаря телерадиокомпании имеем возможность предоставлять нашим гражданам из первых рук объективную информацию о работе ЕЭК», – заявил Тигран Саркисян на церемонии подписания меморандума.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, подписание документа станет новым стимулом для углубления взаимодействия с телерадиокомпанией «Мир». Граждане стран Союза должны понимать стоящие перед ним цели, отождествлять свое будущее с будущим единого пространства, которое строится без барьеров и ограничений, прежде всего для людей, отметил Председатель Коллегии ЕЭК. «Наша задача – предоставить вниманию наших граждан интересную и актуальную информацию о Союзе», – подчеркнул Тигран Саркисян.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин в свою очередь заявил: «МТРК «Мир» готова и впредь оказывать содействие в популяризации евразийской интеграции, укреплении имиджа ЕАЭС как в государствах-членах, так и на международной арене».

Он отметил, что телерадиокомпания постоянно уделяет внимание деятельности Евразийского экономического союза. «За сравнительно небольшое время этот интеграционный проект доказал свою состоятельность и эффективность. Государства-члены Союза заинтересованы в его дальнейшем развитии, в активном подключении к достижению намеченных целей граждан наших стран, в сопряжении ЕАЭС и СНГ», – отметил Радик Батыршин.

«Наша цель – добиться, чтобы «МИР 24» утвердился в роли хост-бродкастера главных событий в СНГ и ЕАЭС, стал основным источником информации об интеграционных процессах для политических и бизнес-элит наших стран», – сообщил глава МТРК «МИР».

Подписание меморандума укрепит сотрудничество Комиссии с МТРК «Мир», которая осуществляет телевизионное вещание во всех странах-участницах ЕАЭС и за его пределами.