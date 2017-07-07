Предстоящие на 5 апреля мероприятия
18:44, Апрель 04, 2018
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Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 20:52 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 32 случая преступлений
- 19:58 Между Евразийской экономической комиссией и МТРК «Мир» заключен Меморандум о взаимодействии
- 18:48 Burger King не представлял заявки на получение лицензии на продажу алкоголя в первом квартале 2018 года
- 18:44 Предстоящие на 5 апреля мероприятия
- 18:28 Армения строит свою политику на стыке интересов региональных и глобальных акторов: Виген Саркисян
- 18:25 Подписана декларация о дружбе между французским городом Бур-де-Пеаж и арцахским городом Мартуни
- 18:09 Эдвард Налбандян вручил Почетную медаль МИД Армении послу РФ Ивану Волынкину
- 18:02 У президента обсужден дополненный вариант проекта документа «Стратегия развития Армении 2030»
- 17:57 Армения намерена увеличить объем экспорта электроэнергии в Иран
- 17:52 Трамп заявил, что США не ведут торговую войну с Китаем
- 17:39 В ереванской школе имени Гранта Динка организовано мероприятие,посвященное Шарлю Азнавуру
- 17:36 США приняли решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии
- 17:34 Эрдоган: Турция продолжит борьбу с курдскими формированиями в Сирии
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-04-18
- 17:28 Азиатские индексы - 04-04-18
- 17:19 Lockheed Martin получила контракт на постройку прототипа сверхзвукового самолета
- 17:03 Президенты Ирана, РФ и Турции проведут следующий саммит в ИРИ
- 17:01 В Армении военнослужащие ЮВО готовятся к плановой замене
- 16:58 Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности
- 16:56 Перед Пасхой президент Грузии помиловал 64 осужденных
- 16:52 Путин и Медведев поздравили Быстрицкую с юбилеем
- 16:51 Папа Римский прокатил детей на своем папамобиле
- 16:48 Следственный комитет представил подробности дела по факту взрыва в Burger King
- 16:25 Азербайджанский закон о религиозных свободах противоречит правам человека
- 16:00 Папа Римский освятит бронзовую статую Григора Нарекаци в садах Ватикана
- 15:37 Ученые: предки человека ходили на двух ногах уже более 4 млн лет назад
- 15:32 Карен Карапетян обсудил с руководителем регионального офиса «Майкрософт» вопросы цифровой повестки Армении
- 15:29 Назван лучший фильм начала 2018 года
- 15:23 В США Tesla заявила о значительном росте объемов выпуска электромобилей
- 15:21 DM: в деле Скрипаля появился новый подозреваемый
- 15:10 СМИ: забастовка железнодорожников привела к 400 км пробок вокруг Парижа
- 14:55 Роухани на встрече с Путиным отметил взаимодействие с Россией по Сирии
- 14:49 Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
- 14:44 Мартин Вартазарян отмечает юбилей
- 14:38 Семь полицейских пострадали в Дрездене при задержании грузинских хулиганов
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