Подписана декларация о дружбе между французским городом Бур-де-Пеаж и арцахским городом Мартуни

Находящаяся с рабочим визитом во Франции делегация Республики Арцах во главе с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном 3-го апреля посетила город Бур-де-Пеаж и встретилась с мэром города Натали Ниезон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно деятельности органов местного самоуправления, возможностей обмена опытом в этой сфере, после чего делегация в сопровождении мэра Ниезон совершили экскурсию по городу Бур-де-Пеаж.

Затем в зале торжеств мэрии состоялась официальная церемония подписания Декларации о дружбе между французским городом Бур-де-Пеаж и арцахским городом Мартуни. Декларацию подписали мэры городов Мартуни и Бур-де-Пеаж Мгер Хачатрян и Натали Ниезон.

На церемонии присутствовали член Сената Франции Дидье Гион, заместитель консула Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга дружбы "Франция-Арцах" Франсуа Рошблуан, а также представители армянской общины.

В конце дня делегация в городе Бур-де-Пеаж приняла участие в концерте группы "Голоса Арцаха".

В составе делегации, возглавляемой Ашотом Гуляном, – руководитель фракции "Родина" Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян.