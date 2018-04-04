Эдвард Налбандян вручил Почетную медаль МИД Армении послу РФ Ивану Волынкину

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 4 апреля принял посла России Ивана Волынкина по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министр Налбандян выразил благодарность послу Волынкину за эффективную и активную работу, отметив, что за годы его пребывания союзное и стратегическое партнерство между Арменией и Россией укрепилось во всех сферах.

Посол Волынкин отметил, что он горд тем, что внес свой вклад в развитие армяно-российских братских отношений, и выразил благодарность за эффективное сотрудничество с министерством иностранных дел Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг совместных шагов по дальнейшему расширению двусторонних отношений.

За значительный вклад в укрепление армяно-российских отношений министр Налбандян вручил Почетную медаль МИД Армении послу РФ Ивану Волынкину.