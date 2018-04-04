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У президента обсужден дополненный вариант проекта документа «Стратегия развития Армении 2030»


Президент Армении провел 4 апреля консультацию, на которой обсуждался дополненный вариант проекта документа «Стратегия развития Армении 2030». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в разработке документа участвовали республиканские исполнительные органы, которые до сих пор проводили многочисленные тематические дискуссии через созданные рабочие группы. Функции секретариата рабочих групп были реализованы Центром стратегических инициатив.


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