Армения намерена увеличить объем экспорта электроэнергии в Иран. «В этом году мы значительно увеличили объем экспорта электроэнергии в Иране. Мы планируем довести его до 1 млрд 600 тыс. КВт/ч, что на 40-50% больше показателя 2016 года», - сказал на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

Он отметил, что с Ираном ведутся переговоры по импорту газа. «Мы ведем переговоры по текущему контракту (газ за электроэнергию – ред.) и вокруг газоснабжения на другие нужды», - добавил он.

Что касается заявлений иранской стороны о том, что они готовы предоставить газ по доступной цене, Айк Арутюнян неоднократно отмечал, что они предлагают цену, дороже российской.

«Иран продает газ своим соседям по гораздо более высокой цене прямо сейчас, Армении не предлагали более доступную цену», - сказал замминистра. Он не пожелал озвучить предложение иранской стороны, отметив, что это коммерческая тайна соседей.