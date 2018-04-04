Трамп заявил, что США не ведут торговую войну с Китаем

Президент Трамп считает, что недавнее введение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая и последовавшие ответные меры китайской стороны не являются торговой войной. Как передает Арменпресс, об этом в среду американский лидер написал в Twitter.

"Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем. Эту войну много лет назад проиграли глупые или некомпетентные люди, представлявшие США", - написал Трамп.

Президент США отметил, что в настоящее время дефицит торгового баланса США с Китаем составляет $500 млрд. По его мнению, США также теряют еще $300 млрд ежегодно из-за "кражи американской интеллектуальной собственности компаниями Китая".

"Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!" - подчеркнул президент.

Администрация США 3 апреля обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ на это Госсовет КНР объявил о введении 25%-ых пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Кроме того, Китай обратился во Всемирную торговую организацию с жалобой на США из-за введения торговых пошлин на китайские товары, подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации.





