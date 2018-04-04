В ереванской школе имени Гранта Динка организовано мероприятие,посвященное Шарлю Азнавуру

В преддверии 17-го саммита Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване, в рамках сезона франкофонии в муниципальной школе N44 имени Гранта Динка было организовано мероприятие, посвященное армянскому шансонье, композитору, актеру, общественному деятелю, национальному герою РА Шарлю Азнавуру, который по его же словам ощущает себя 100-процентным французом и 100-процентным армянином.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в ходе мероприятия ученики школы на армянском и французском исполнили произведения всемирно известного певца, представили эпизоды из его жизни.

Отметим, что в ереванской школе N 44 имени Гранта Динка французский изучается как третий иностранный язык. Напомним также, что в рамках проводимого в столице сезона франкофонии в муниципальных музыкальных школах и школах искусства организовываются различные культурные мероприятия.