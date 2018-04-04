Азиатские индексы - 04-04-18
ТОКИО, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 21319.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1706.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3131.11 пункта, а HANG SENG снизился на 2.19% и составил 29518.69 пункта.
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