Азиатские индексы - 04-04-18

ТОКИО, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 21319.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1706.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3131.11 пункта, а HANG SENG снизился на 2.19% и составил 29518.69 пункта.