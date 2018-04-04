Lockheed Martin получила контракт на постройку прототипа сверхзвукового самолета

Один из крупнейших производителей авиационной техники американская компания Lockheed Martin получила контракт от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на постройку прототипа пассажирского сверхзвукового самолета. Испытательный полет запланирован на конец 2021 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно сообщению, опубликованному во вторник на сайте самой компании, общая сумма контракта составляет $247,5 млн. Разработкой займется подразделение Lockheed Martin под названием Skunk Works. Техническое задание заключается в проектировании, постройке и проведении летных испытаний так называемого X-Plane.

В основу проекта должна лечь разработанная в NASA бесшумная технология преодоления звукового барьера. Большинство современных самолетов-истребителей могут разгоняться до сверхзвуковых скоростей (свыше 1191,6 км/ч), но после пролета раздается оглушительный гул, вызванный так называемым звуковым ударом. Это и является причиной действующего запрета на совершение сверхзвуковых полетов самолетами гражданской авиации.

Конструирование нового воздушного судна будет проходить в Калифорнии. По задумке, это будет самолет, способный подниматься почти на 17 километров и достигать скорости в 1512 км/ч. Звуковой удар при этом неизбежен, но конструкторы хотят уменьшить создаваемый при этом шум более, чем наполовину.