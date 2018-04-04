Президенты Ирана, РФ и Турции проведут следующий саммит в ИРИ

Следующая встреча президентов России, Ирана и Турции пройдет в Иране, говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте президента Исламской республики Хасана Роухани, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решено провести следующий саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Хасана Роухани", - говорится в заявлении.

Астанинский формат

Лидеры трех стран также отметили, что формат Астаны является единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, текст которого приводит иранская сторона.

"Выразив свое удовлетворение итогами первого года встреч в Астане, проведенных с января 2017 года, [президенты] подчеркнули, что формат Астаны был единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в арабской республике, придав импульс женевскому процессу, с тем чтобы найти прочное политическое решение сирийского конфликта", - говорится в совместном заявлении.

Сотрудничество трех стран

Лидеры России, Турции и Ирана также вновь подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии.

"Президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии для достижения прочного режима прекращения огня между конфликтующими сторонами и продвижения политического процесса, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН", - говорится в документе.

Главы государств также призвали стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию 2401 СБ ООН, предусматривающую прекращение огня по всей территории страны.

Три страны продолжат сотрудничество в деле борьбы и ликвидации на территории Сирии террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), а также связанных с ними групп, отмечается в заявлении.

Президенты России, Ирана и Турции подтвердили поддержку решений состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, в том числе о создании конституционного комитета, отмечается в заявлении.

Разделение террористов и оппозиции

Размежевание террористических группировок и вооруженной оппозиции в Сирии имеет первостепенную важность для защиты гражданского населения, отмечается в заявлении.

"Подчеркнуто [лидерами], что размежевание террористических группировок и вооруженной оппозиции [в Сирии], которая присоединилась или присоединится к режиму прекращения огня, имеет первостепенную важность с точки зрения предотвращения жертв среди мирного населения", - отмечается в заявлении.

Гуманитарная помощь

Лидеры трех стран призвали мировое сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные учреждения увеличить помощь Сирии, направляя в эту страну в том числе дополнительную гуманитарную помощь.

"Президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган призвали мировое сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить помощь Сирии, направляя дополнительную гуманитарную помощь, содействуя гуманитарной деятельности по разминированию, восстанавливая основные инфраструктурные объекты, в том числе социальные и экономические, сохраняя историческое наследие", - говорится в документе.





