В Армении военнослужащие ЮВО готовятся к плановой замене

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отслужившие установленные сроки службы по призыву, начали подготовку к плановой замене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, им на замену отобрана первая партия подготовленных военнослужащих из российских воинских частей и учебных центров. В середине апреля с.г. молодые специалисты будут доставлены авиарейсами гражданской авиации в Гюмрийский военный гарнизон.

Для прохождения службы за границей в российских воинских частях и учебных центрах проводится отбор кандидатов специальными комиссиями, из числа офицеров, военных психологов и медицинских работников российской военной базы. Основными критериями отбора молодого пополнения являются высокие морально-психологические, физические и профессиональные качества военнослужащих.

В свою очередь увольняемые в запас военнослужащие по призыву завершат свою службу в соединении после сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, приняв участие в тактических учениях. По результатам проверки, лучшие солдаты и сержанты приказом командира военной базы будут награждены грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками, фотографиями с Боевым Знаменем части. Лучшим военнослужащим будут выданы положительные рекомендации для льготного поступления в любые российские высшие гражданские и военные учебные заведения.

Все убывающие военнослужащие будут полностью рассчитаны в денежном и вещевом плане, в обязательном порядке посетят основные достопримечательности, исторические и музеи культуры страны.

Замена военнослужащих в российском соединении в Закавказье продлится в течение трех месяцев, за период которой будет ротировано более 1,5 тыс. солдат и сержантов.