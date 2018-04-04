Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности


Европа нуждается в России, чтобы сотрудничать в военных и военно-политических сферах, конструктивное восстановление отношений с Москвой позитивно скажется на общей безопасности в Европе, как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. 

"Моё послание заключается в том, что Россия — это ключевой партнёр в европейской безопасности. Нам нужна Россия. Мы нуждаемся в России, чтобы обсуждать и сотрудничать в военных и военно-политических сферах. Это касается и ОБСЕ, безусловно. Я абсолютно убеждён, что конструктивное восстановление отношений с Россией позитивно скажется на общей безопасности в Европе и на деятельности ОБСЕ", — сказал Гремингер в среду в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации