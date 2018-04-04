Перед Пасхой президент Грузии помиловал 64 осужденных

Президент Грузии перед праздником Пасхи помиловал 64 осужденных, Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на председателя государственной комиссии по помилованию заключенных Звиада Коридзе.

Из всех помилованных, 41 человек покинет тюремное учреждение уже сегодня. Что касается остальных 23 осужденных, среди которых лишенные свободы как на определенный срок, так и находящиеся в бессрочном заключении, то им сократили срок отбывания наказания.

По словам Коридзе, среди помилованных три женщины и двое несовершеннолетних.

Комиссия по помилованию работала 28 и 29 марта включительно и рассмотрела дела 335 осужденных.





