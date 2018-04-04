Путин и Медведев поздравили Быстрицкую с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Элину Быстрицкую, отметив ее мастерство, обаяние и яркий талант. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля, передает Арменпресс.

Творческий путь Быстрицкой ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, а также плодотворным сотрудничеством с известными режиссерами и актерами, выдающимися деятелями культуры, подчеркнул Путин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил актрису.

По мнению Медведева, все роли Быстрицкой - драматические и комедийные, лирические и острохарактерные - прожиты и прочувствованы и являются настоящими шедеврами.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. С 1958 г. актриса состоит в труппе Государственного академического Малого театра, где сыграла во множестве спектаклей. Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). Впоследствии Элина Быстрицкая снималась в фильмах "Добровольцы" Юрия Егорова (1958), "Все остается людям" Георгия Натансона (1963). Всего Быстрицкая исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах. В последний раз появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара" (2006).