Папа Римский прокатил детей на своем папамобиле

Папа Римский Франциск с шестью детьми в среду проехал на папамобиле по площади Святого Петра в ходе традиционной коллективной аудиенции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ANSA.

По традиции понтифик приветствует верующих, собирающихся на площади. Нередко Франциск останавливается, целует и благословляет детей. На этот раз он дал забраться в свой открытый автомобиль белого цвета шестерым ребятам. Они проехали вместе с главой Римско-католической церкви по площади.

По данным ватиканской жандармерии, на коллективной аудиенции, в ходе которой Франциск отдельно обратился с поздравлениями с Пасхой к своему предшественнику почетному папе Бенедикту XVI, присутствовали 20 тыс. человек.





