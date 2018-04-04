Следственный комитет представил подробности дела по факту взрыва в Burger King

Следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего в пункте быстрого питания "Burger King", расположенном по адресу Северный проспект, 5 в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, согласно предварительной версии, в Burger King взорвался кислородный баллон пива. В ходе расследования выяснилось, что Burger King в ноябре 2017 года в установленном законом порядке получил разрешение на продажу алкогольных напитков, срок которого стек в декабре 2017 года. После этого компания подала заявку на продление разрешения, но без получения заявки продолжила предоставление услуги.

Председатель СК Армении дал конкретные указания по всестороннему расследованию уголовного дела, проведению необходимых следственных действий для обеспечения полноты и объективности следствия.

В частности, необходимо выяснить, имел ли Burger King право продолжать продажу алкоголя без получения ответа на запрос, что было сделано компетентными органами и почему заявитель не был проинформирован о результатах рассмотрения разрешения, были ли проверены необходимые условия безопасности, есть ли ответственный, а если да, то кто отвечает за наличие, обслуживание и кто несет ответственность за установку баллона в точке питания и т.д.

Для выяснения причин взрыва и условий пожара были разработаны несколько подкатегорий, в которых проводятся масштабные следственные действия. Глава СК поручил периодически предоставлять информацию общественности о результатах предварительного расследования в той мере, в какой это разрешено, без ущерба для проведения объективного и всестороннего расследования.

2-го апреля 2018 года поступило сообщение о том, что в пункте быстрого питания "Burger King", расположенном по адресу Северный проспект, 5 в Ереване, произошел взрыв, вследствие которого 8 граждан с травмами были госпитализированы в больницу.

На место немедленно отправилась оперативно-следственная группа. Произведен осмотр места происшествия. По данному факту следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления СК РА по Еревану возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 279 Уголовного кодекса РА. Проработан план следственных действий, изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в пункте питания.

8 человек признаны потерпевшими. Для выяснения имеющих существенное значение обстоятельств инцидента назначены судебно-медицинская, судебная взрыво-техническая, строительно-техническая и материаловедческая экспертизы.