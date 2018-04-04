Азербайджанский закон о религиозных свободах противоречит правам человека

Действующий в Азербайджане «Институт демократических инициатив» опубликовал доклад, касающийся религиозной атрибутики и литературы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

Авторы исследования пишут, что определения, данные в законодательстве Азеррбайджана относительно свободы совести и вопросов религиозно-культовых отправлений противоречит правам человека, закрепленным в соответствующих конвенциях ООН, Европейской конвенции и нормам прецедентной юриспруденции ЕСПЧ.

Авторы доклада призывают изменить закон о свободе совести, поскольку данные в нем определения расплывчаты и дают место интерпретативным толкованиям.

«Нужно убрать ограничения на выпуск, экспорт, импорт, распределение и продажу религиозной литературы, нужно разрешить независимую экспертизу предметов культа»,-пишут авторы.

По их мнению, правам человека противоречит и криминализация нарушений вышеуказанных положений закона.