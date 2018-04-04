Папа Римский освятит бронзовую статую Григора Нарекаци в садах Ватикана

Папа Римский Франциск освятит бронзовую статую героя армянской культуры, епископа Экуменической церкви и символа экуменизма Григора Нарекаци в садах Ватикана. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Святого престола Эчмиадзина. Церемония освящения состоится 5-го апреля, в 12:00, в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, католикоса Гарегина Второго и католикоса Киликийского Арама Первого.

Автор скульптуры – Давид Ереванци. Скульптура отлита в Чехии, при финансовом содействии посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна и Артура Джанибекяна. Отлито 2 скульптуры, одна будет установлена в садах Ватикана, другая – в Эчмиадзине.

О Григоре Нарекаци

Григор Нарекаци(ок. 950 - 1003 или 1011), арм. духовный писатель и поэт, представитель восточнохрист. мистики, св. Армянской Апостольской Церкви (пам. в субботу 4-й Недели по Воздвижении Креста Господня, вместе со св. Переводчиками-вардапетами). Его жизнь и творчество связаны с Нарекским мон-рем, где существовала одна из крупнейших литературно-богословских школ того времени во главе с богословом, поэтом, историком и толкователем Свящ. Писания Анания Нарекаци. Мировоззрение Г. Н. во многом сложилось под влиянием творчества Анании Нарекаци. Оно отразилось в произведениях Г. Н., основывающихся на творениях представителей святоотеческого восточнохрист. богословия (святители Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, прп. Ефрем Сирин и др.). В сочинениях отцов Церкви Г. Н. в первую очередь интересовало описание процесса внутреннего озарения посредством молитвы. В поэтических книгах Г. Н. прослеживается связь с сочинениями теоретиков христ. неоплатонизма, представленного в арм. традиции философом Давидом Анахтом и др. (V-VIII вв.). Богословы нарекской школы для доказательства своих постулатов ссылались на мыслителей античной и эллинистической эпох: Пифагора, Платона, Аристотеля, Демокрита, Галена, Евклида, Филона Александрийского и др. Особым авторитетом пользовались сочинения корпуса «Ареопагитик» (V в.), переведенные в нач. VIII в. на древнеармянский Степаносом Сюнеци. Богословско-эстетические воззрения, отраженные в этих произведениях, получили художественное выражение в сочинениях Г. Н. наряду с космологическими, этическими и эстетическими идеями неоплатонической философии.

Родился в семье князя Хосрова Андзеваци, богослова, мыслителя, автора многих религиозных произведений. После смерти жены Хосров отдал сыновей Саака, Ованнеса и малолетнего Григора на воспитание в Нарекский монастырь. Позднее Хосров был рукоположен в сан епископа. Настоятелем монастыря был Анания Нарекаци, брат деда Григора с материнской стороны. Почти всю жизнь Григор провёл в Нарекском монастыре с богатой библиотекой, где имел возможность читать труды античных философов в оригинале и труды Отцов Церкви. Григор много молился по ночам, поэтому его называли «неусыпным». Он получил сан архимандрита («вардапет», в переводе с древнеармянского — «учитель»). Преподавал в школе при монастыре. Автор одного из лучших толкований Песни Песней (977 год) и многочисленных поэтических произведений (в числе которых «Панегирик св. апостолам»).

Поэзия Нарекаци глубоко «библеична», пронизана образами, темами и реалиями священной истории. При этом её отличает личный характер. В «Книге скорбных песнопений» (1002 год), как и в «Великом каноне» Андрея Критского, события и лица обоих Заветов служат отправной точкой для раздумий о жизни, о несовершенстве и греховности человека. Это доверительная беседа, которую ведёт с Богом душа, исполненная покаяния и жажды чистоты. Помимо библейских сюжетов и основ, истоки творчества Григора охватывают философию неоплатонизма, а также труды Григория Нисского, Оригена, Ипполита, Епифания Кипрского, Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста.

Наиболее ранними изображениями Григора Нарекаци, сохранившимися до нашего времени, являются четыре миниатюры Григора Мличеци (1173 год). Некоторые исследователи предполагают, что они могут иметь портретное сходство с поэтом.