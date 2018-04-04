Карен Карапетян обсудил с руководителем регионального офиса «Майкрософт» вопросы цифровой повестки Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял руководителя регионального офиса «Майкрософт» в СНГ Рональда Бинкофского. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства РА.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между правительством РА, в частности фондом «Цифровая Армения» и компанией Microsoft в направлении формирования цифровой повестки дня Армении.

Карен Карапетян отметил важность реализации цифровой повестки дня Армении и сотрудничества с Microsoft в этом деле.

В свою очередь Рональд Бинкофский представил различные предложения в направлении развития цифровой системы в сферах государственного управления и местного самоуправления, увеличения объема электронных услуг, разработки электронной интегрированной системы государственного управления.

Рональд Бинкофский подчеркнул готовность Microsoft поддержать Армению в реализации цифровой повестки и передаче своего богатого опыта и возможностей в этой сфере.

На встрече обсуждался и ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.