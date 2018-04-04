В США Tesla заявила о значительном росте объемов выпуска электромобилей

Американская компания Tesla в течение первого квартала 2018 года увеличила количество выпускаемых электромобилей. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник.

В общей сложности за этот период Tesla произвела 34 тыс. 494 электрокара: 24 тыс. 728 машин Model S и Model X, а также 9 тыс. 766 автомобилей Model 3. В компании подчеркивают, что общий показатель на 40% выше, чем в четвертом квартале 2017 года. Как следует из документа, последний квартал стал "наиболее продуктивным в истории Tesla".

В компании констатировали, что объем производства Model 3 в течение отчетного периода увеличился двукратно. За последние семь дней Tesla выпустила 2020 этих электрокаров.

Как следует из документа, в отчетный период Tesla доставила покупателям 29 тыс. 980 электрокаров: 11 тыс. 730 Model S, 10 тыс. 070 Model X, а также 8 тыс. 180 автомобилей Model 3.





