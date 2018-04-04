DM: в деле Скрипаля появился новый подозреваемый

Пассажир авиарейса "Аэрофлота", которым Юлия Скрипаль прибыла в Лондон из Москвы, попал под подозрение в причастности к инциденту в Солсбери. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду в своей электронной версии лондонская газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

Речь, как указывает издание, идет о рейсе "Аэрофлота" AFL2570 (обычно рейсы крупнейшего авиаперевозчика обозначаются буквами SU), который приземлился в лондонском аэропорту Хитроу в 14:32 по британскому времени 3 марта. Как утверждает газета, пассажир, который прибыл данным авиарейсом, пробыл на территории Великобритании лишь несколько часов, а затем снова улетел в Москву. Краткосрочность этого визита и породила у британских властей сомнения в отношении целей поездки указанного пассажира.