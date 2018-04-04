СМИ: забастовка железнодорожников привела к 400 км пробок вокруг Парижа

Более 400 км пробок образовалось в среду вокруг Парижа в результате второго дня забастовки французских железнодорожников. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал BFM. В обычные дни размеры заторов на дорогах у города не превышают 200 км - однако в условиях забастовки использование автотранспорта стало гораздо более интенсивным.

Согласно данным телеканала, забастовка работников Национальной компании французских железных дорог (SNCF) "не снижает своего накала". В путь отправлены, в зависимости от линий, лишь 10-20% высокоскоростных экспрессов TGV, которые играют важнейшую роль по доставке трудящихся в большие города. На маршрутах насчитывается не более 50% составов региональных поездов. Особо сложная ситуация сложилась в парижском районе, где, в частности, полностью закрыты две линии региональных поездов Transilien.

В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает 34% железнодорожников. Всего государственная компания-монополист перевозит в день обычно не менее 4,5 млн пассажиров.

Хаос на железнодорожных линиях немедленно сказался и на всей транспортной системе страны: резко возросло число дальних автобусных рейсов между городами, раскуплены билеты на авиарейсы между крупными городами. Метро в городе переполнено, что вызвано и распространением забастовки на линии городской электрички RER (Эр-ё-эр). На ее линии выведено в среду лишь 30-50% составов.