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Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду


Диетологи составили список запрещенных продуктов питания для членов британской королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы уберечь их от отравления. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Independent.

В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносного вибриона, обитающего в прибрежных водах.

Следующим продуктом в черном списке стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, где также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.

Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.

 




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