Семь полицейских пострадали в Дрездене при задержании грузинских хулиганов

Семь немецких полицейских пострадали при попытке задержать в Дрездене 15 хулиганов - выходцев из Грузии, как передает Арменпресс, об этомсообщило издание Die Welt.

По его данным, группа мужчин приставала к прохожим на трамвайной остановке, а когда 63-летний мужчина сделал им замечание, они избили его.

Прибывшие на место инцидента полицейские пытались установить личности хулиганов, но те оказали сопротивление.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В результате восемь хулиганов были задержаны. Все они оказались гражданами Грузии.

При этом семь полицейских пострадали, уточняет издание.