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Шереметьево стал аэропортом года в Европе


Международный аэропорт Шереметьево стал победителем премии Air Transport Awards 2018 в номинации "Аэропорт года в Европе-2017",  как передает Арменпресс, об этом сообщает "Вести.ru".

Ежегодно премию проводит британский журнал International Transport News и выбирает победителей среди компаний, внесших наибольший вклад в развитие транспортной отрасли по итогам прошедшего года.

В текущем году аэропорт Шереметьево завершает строительство и вводит в эксплуатацию новый терминал, межтерминальный переход и третью независимую взлетно-посадочную полосу.

 




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