Президент Армении Серж Саргсян с официальным визитом отбудет в Ватикан и с рабочим визитом – в Италию

Президент Армении Серж Саргсян сегодня с официальным визитом отбудет в Ватикан (Святой Престол). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В Ватикане Серж Саргсян встретится с Папой Римским Франциском, государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и примет участие в церемонии открытия памятника Святому Григору Нарекаци, которому был присвоен титул Учителя Вселенской Церкви.

После этого состоится экуменическая церемония с участием Папы Римского Франциска, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого.

В рамках визита президента Армении, который будет проходить 4-6 апреля, планируется также встреча с наместником Великого магистра Суверенного Военного Мальтийского Ордена Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сингвинетто.

Между РА и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты будет подписано соглашение о сотрудничестве, после чего Серж Саргсян и Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сингвинетто выступят с заявлениями для прессы.

Президент Саргсян с рабочим визитом посетит также Итальянскую Республику, где встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати и главой Палаты депутатов Робертом Фико.