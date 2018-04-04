Китай ввел 25% пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США

Госсовет КНР в среду ввел пошлину в 25% на автомобили, продукцию нефтехимии, бобы - в общей сложности на 106 наименований американской продукции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже", - отмечается в заявлении ведомства.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Эти действия вызвали резкое недовольство в Китае.