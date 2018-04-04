Сувениры с изображениями армянских царей и цариц будут на рынке в середине апреля. Автор идеи – премьер-министр Армении, председатель совета попечителей фонда "Бизнес Армения" Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по информации и связям с общественностью фонда "Бизнес Армения".

Армянские цари и царицы появятся на сувенирах под брендом ®«Թագ» (Корона), разработанным дизайнером Гаянэ Даниэлян.

В рамках политики сотрудничества государственного и частного секторов был разработан единый бренд ®«Թագ» (#TagArmenia), под которым будет налажено новое тематическое производство национальных сувениров. Программу осуществляет компания "47 дизайн". Эта программа позволит поднять производство сувениров в Армении на новый уровень, став еще одним направлением развития армянского экспорта. На начальной стадии планируется, что армянские цари и царицы, а также другая историческая национальная тематика будут представлены на 15 наименованиях сувенирных товаров.

Как отметил директор фонда "Бизнес Армения" Армен Авак Авакян, с середины апреля поблизости от более чем 50 армянских достопримечательностей, церквей и прочих туристических объектов можно будет приобрести чашки, майки, кепки, магнитики, закладки и открытки, а также другие сувениры с "царской" тематикой, в том числе наборы шоколада и травяных чаев. Каждый сувенир сопровождается пояснениями на трех языках (армянский, английский, русский), которые предоставят возможность туристам ознакомиться с армянской историей.

По словам учредительного директора компании "47 дизайн" Арсена Меликсетяна, в данный момент на сувенирах будет представлена информация и изображение армянского царя Тиграна Великого, Айка Наапета, Паруйра Скайорди, а также царицы Парандзем и богини Анаит. Уже готовится к производству сувенирная продукция с изображением еще семи царей. При этом планируется, что сувениры будут реализовываться не только на армянском рынке, но и экспортироваться в США, Канаду, Россию, Украину, Францию. Также разрабатывается электронная площадка для продажи сувениров, которые можно будет купить онлайн.