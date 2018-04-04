ГСБПП приостановила работу цеха по производству хлеба в Раздане

Государственная служба безопасности продуктов питания в рамках мониторинга приостановила работу цеха по производству хлеба, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Онику Назаряну и действовавшего в городе Раздан Котайкской области Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ГСБПП.

Инспекторы обнаружили на производство несколько грубых нарушений санитарно-гигиенических норм.





В частности, технологический процесс проводился без технологического распоряжения, административно-хозяйственный и бытовой отделы не были отделены от зоны хранения продуктов питания, отпускаемая продукция не соответствовала нормативам качества и безопасности.



Выяснилось также, что производитель не проводит лабораторного надзора за сырьем, готовой продукцией и технологическим процессом.







Государственная служба безопасности продуктов питания дала распоряжения по устранению выявленных нарушений и установила сроки исполнения.