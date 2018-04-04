СНБ Армении задержала человека, вымогавшего деньги в обмен на трудоустройство

Житель Еревана А.Х. сделал сообщение в СНБ Армении, заявив, что гражданин Армении Норайр Минасян, представившись сотрудником СНБ, потребовал от него и частично получил сумму денег за его трудоустройство водителем в МО Армении, а также за якобы обнуление его долгов в Службе исполнения судебных актов. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Для подтверждения своей компетентности, Норайр Минасян назначил А.Х. встречу около админ истративного здания СНБ Армении, где он попытался получить остаток обговоренной суммы денег, однако немедленно был задержан сотрудниками СНБ Армении – по подозрению в мошенничестве и вымогательстве крупной суммы денег.

Норайр Минасян повинился в содеянном и дал показания.

СНБ Армении призывает проявлять в подобных ситуациях бдительность, в том числе, и чтобы избежать уголовной ответственности, и воздержаться от соблазна незаконным образом улаживать дела.

Граждан, возможно пострадавших от действий Норайра Минасяна, просят обратиться в СНБ и позвонить по телефону 011-56-27-24.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.