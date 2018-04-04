Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Маленькая армянка победила на танцевальной олимпиаде в Грузии


Как передает Sputnik Армения, девочка исполнила традиционный армянский танец "Цветущая вишня". Танец поставила хареограф Дона Барегамян, музыку к композиции написал Хачатур Аветисян.

В Грузии с 31 марта по 1 апреля состоялась олимпиада, в которой приняли участие танцевальные ансамбли из разных стран. Армению представлял коллектив "Нор Дар", в котором выступает Мэри, передает Арменпресс.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации