Маленькая армянка победила на танцевальной олимпиаде в Грузии

Как передает Sputnik Армения, девочка исполнила традиционный армянский танец "Цветущая вишня". Танец поставила хареограф Дона Барегамян, музыку к композиции написал Хачатур Аветисян.

В Грузии с 31 марта по 1 апреля состоялась олимпиада, в которой приняли участие танцевальные ансамбли из разных стран. Армению представлял коллектив "Нор Дар", в котором выступает Мэри, передает Арменпресс.