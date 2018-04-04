Грузия запустит программу помощи жителям Абхазии и Южной Осетии

Правительство Грузии начинает мирную инициативу "Шаг у лучшему будущему", которая нацелена на улучшение гуманитарного и социал-экономического положения граждан, проживающих в Абхазии и Южной Осетии, как передает Арменпресс, об этом сообщил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Ранее глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии планирует предпринять новые, более активные шаги в рамках политики примирения с абхазами и осетинами.

"Это новая мирная инициатива под названием "Шаг к лучшему будущему". Руководство Грузии в рамках политики примирения делает конкретные шаги, которые нацелены на улучшение гуманитарного и социал-экономического положения проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе (так власти Грузии называют Южную Осетию — ред.) граждан, а также содействию улучшению контактов и основанных на общих интересах отношений", — заявил Квирикашвили на правительственном заседании в среду.

По его словам, это еще одно подтверждение того, что "Грузия продолжит мирный курс, несмотря на множество вызовов". Он отметил, что данное решение нацелено на активизацию процесса примирения и восстановления доверия.

Квирикашвили сообщил, что разработаны изменения в законодательство, них включены следующие пункты: расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения; дополнительные условия для получения качественного образования; создание механизма, который упростит доступ к тем достижениям, которых достигла Грузия, в том числе к безвизовому режиму с ЕС; свободная торговля и так далее.