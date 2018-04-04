Заявление президента Азербайджана о «возврате» Еревана – крайне нездоровое: американский эксперт

В Вашингтоне, в Центре стратегических и международных исследований состоялось обсуждение, посвященное стоящим перед Арменией вызовам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Голос Америки».

Принимавшие в обсуждении участие эксперты согласились в том, что важнейшим из них является урегулирование карабахского конфликта.

Аналитик Центра Вудро Вильсона Кеннет Яловиц сказал, что без урегулирования карабахского конфликта Армении и Азербайджану не удастся реализовать свои потенциалы.

«Постоянное балансирование на грани войны становится поводом для руководителей, чтобы не развивать права человека и демократию»,- сказал он.

По его словам, он надеялся, что после 4-дхевной войны, вернув – по его словам, «пару холмов», Азербайджан восстановит самоуверенность и будет готов к переговорам по реальным уступкам.

«По поводу территорий вокруг НКР решение должны принять вы сами – в ваших ли интересах сохранить эти территории, несмотря ни на что, или же настало время – получить уступки от Азербайджана в обмен на эти территории»,- сказал Яловиц.

Однако, напротив – апрельская война еще более отдалила стороны друг от друга, а официальный Баку заявил о своем намерении «вернуть» Ереван. Заявление, которое эксперты считают непонятным.

«Это крайне нездоровое заявление со стороны президента Азербайджана. Думаю, оно предназначено на внутреннюю аудиторию, однако оно еще более убеждает Армению не возвращать территории»,- сказал аналитик Института Карнеги Пол Стронски.

По поводу роли РФ в урегулировании карабахского конфликта Пол Стронски сказал, что не верит в успех РФ, если она попытается оказать на Армению давление по поводу возврата территорий.

«РФ играет здесь важную роль, однако я не верю, что все карты у нее в руках»,- сказал он.

По мнению представителя Национального фонда демократии Мириам Ланской, апрельская война показала армянскому обществу, что надеяться надо только на свои силы, поскольку РФ не окажет никакой поддержки в случае войны.

«Люди в Армении думали, что РФ окажет помощь Армении, сделает больше для ее защиты»,- сказала она.

Однако, когда этого не произошло, общество и власти Армении вначале испытали разочарование, затем попытались укрепить связи с Западом, говорит эксперт.

РФ не желает войны в регионе карабахского конфликта, однако совершенно другой вопрос – насколько выгодно РФ окончательное урегулирование конфликта, - сказал Кеннет Яловиц. Что же касается США, то они могут сыграть положительную роль в урегулировании конфликта: «Основнов, что мы можем сделать, - уверен, что это могут сделать и русские, это не позволитьразвернуться военным действиям»,- сказал он.