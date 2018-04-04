В Мексике предварительно одобрили автоматическое донорство от покойных

Сенат Мексики во вторник одобрил реформу системы здравоохранения, предполагающую автоматическое отнесение к потенциальным донорам всех скончавшихся совершеннолетних людей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решение по реформе общего закона о здравоохранении в части донорства органов принимается 75 голосами "за", ни одним "против" и при одном воздержавшемся", — сообщил сенат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно предложению, у умерших людей при условии отсутствия медицинских противопоказаний органы и ткани могут изыматься для целей донорства в автоматическом порядке, без согласования с родными.

Единственным исключением из этого правила является оставленное покойным до смерти соответствующее письменное заявление, в котором он выражает несогласие с использованием его органов для целей трансплантации.

В Мексике совершеннолетними считаются люди, достигшие 18-летнего возраста. Изменение порядка изъятия донорских органов теперь должно получить поддержку палаты депутатов.