В некоторых городах Армении снег выпал на зацветшие деревья и зеленые сады

3-го апреля в некоторых районах Армении выпал снег. Как передает «Арменпресс», об этом пишут на своей странице в Facebook пользователи, которые выложили снимки, на которых видно, как снег выпал на зацветшие деревья и зеленые сады.

Пользователи назвали погоду в Спитаке и Лори апрельской зимой. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в ночь с 4-го на 5-ое апреля, с 04:00 до 07:00 в марзах Арарат и Армавир, в предгорьях Тавуша, Арагацотна и Вайоц Дзора на поверхности земли ожидается с -2...до -3 градуса.