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В некоторых районах Армении ночью ожидаются заморозки до -2․․․-3 градуса


В ночь с 4-го на 5-ое апреля, с 04:00 до 07:00 в марзах Арарат и Армавир, в предгорьях Тавуша, Арагацотна и Вайоц Дзора на поверхности земли ожидается с -2...до -3 градуса. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На основании ожидаемого теплового фона рекомендуем закрыть тепличные хозяйства, а также по возможности в указанные часы поливать посевные поля. 

 

На территории РА

Днем 4-го, с 5-9 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с.

Ночью 5-го апреля температура воздуха понизится на 3-4 градуса, с 6-9 постепенно повысится на 6-7 градусов.

 

В городе Ереван

Днем 4-го, с 5-9 апреля ожидается погода без осадков.


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