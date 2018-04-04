В некоторых районах Армении ночью ожидаются заморозки до -2․․․-3 градуса

В ночь с 4-го на 5-ое апреля, с 04:00 до 07:00 в марзах Арарат и Армавир, в предгорьях Тавуша, Арагацотна и Вайоц Дзора на поверхности земли ожидается с -2...до -3 градуса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.



На основании ожидаемого теплового фона рекомендуем закрыть тепличные хозяйства, а также по возможности в указанные часы поливать посевные поля.

На территории РА

Днем 4-го, с 5-9 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с.

Ночью 5-го апреля температура воздуха понизится на 3-4 градуса, с 6-9 постепенно повысится на 6-7 градусов.

В городе Ереван

Днем 4-го, с 5-9 апреля ожидается погода без осадков.