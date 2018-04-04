Трамп призвал американцев следовать примеру Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп обратился во вторник с призывом к согражданам следовать примеру Мартина Лютера Кинга, который посвятил свою жизнь борьбе за социальную справедливость, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я призываю всех американцев внести свой вклад в то, чтобы мечты Кинга о мире, единстве и справедливости стали реальностью", - отметил он в распространенной Белым домом декларации, в которой 4 апреля объявляется Днем памяти этого борца за гражданские права темнокожих жителей США, лауреата Нобелевской премии мира.

"Пятьдесят лет назад, 4 апреля 1968 года, Мартин Лютер Кинг погиб от пули убийцы в Мемфисе, штат Теннесси, - напомнил Трамп. - Он посвятил свою жизнь борьбе за справедливость и мир. Мы должны научиться жить вместе как братья и сестры <...> Не правительство должно стремиться к претворению в жизнь идей Кинга, а народ".