Армен Саргсян встретился в Астане с представителями армянской общины в Казахстане

Избранный НС президент Армении Армен Саргсян 3-го апреля встретился в Астане с представителями армянской общины в Казахстане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армена Саргсяна.

Избранный НС президент Армении Армен Саргсян представил внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арменией, шаги властей Армении в направлении созиально-экономического развития страны, обозначил важность сохранения самобытности со стороны армянской общины в Казахстане.

В ходе обмена мыслями избранный НС президент Армении Армен Саргсян ознакомился с деятельностью общины, программами, и призвал их приложить все усилия для воспитания молодежи в патриотическом духе и углубления связей с Арменией.