Разведчики ЮВО выполнят учебно-боевые задачи в горах Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения горно-альпинистской подготовки на горном полигоне «Памбак» отразят атаку условного противника при восхождении в г. Шеггёль.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, трехдневный спецкурс по восхождению в гору с выполнением нормативов по тактико-специальной, горной, огневой подготовке является заключительным этапом подготовки разведчиков в зимнем периоде обеспечения. В преддверии данного мероприятия в течение месяца военнослужащие изучали теорию и оттачивали практические навыки по основным предметам обучения в горно-скалистой местности под руководством инструкторов.

В ходе экзаменационного восхождения в г. Шеггёль разведчики в «экстремальных» условиях выживания в горах и в лесу проверят на прочность себя и современную экипировку «Ратник». При выполнении учебно-боевых задач они выполнят поиск наиболее важных объектов и узлов связи условного противника, передачу координат и разведданные на пункт управления разведки с использованием комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также отход и эвакуацию условно раненных военнослужащих. Также отработают вопросы маскировки, оказания первой медицинской помощи, задачи артиллерийских и авиационных наводчиков, а также ориентирование на местности по карте, с использованием навигаторов системы ГЛОНАС.

В проведении спецкурса в сложных климатических условиях на высоте более 2,5 тыс. метров над уровнем моря по восхождению разведчиков в горы Закавказья принимают участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники обеспечения учебного процесса, в том числе и комплексы беспилотных летательных аппаратов.