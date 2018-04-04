Водоснабжение в некоторых районах Еревана будет прекращено - по причине аварии на водопроводе «Гарни-Ереван»

Водоснабжение будет прекращено в четырех столичных административных округах с 10:00 четверга до 08:00 пятницы по причине аварии на водопроводе «Гарни-Ереван».

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе компании "Веолия Джур".



Таким образом, в указанные часы воды лишится весь административный округ Нубарашен. В округе Эребуни также не будет воды за исключением улицы и переулков Арин-Берда, а также проспекта Арцаха и района Сари тах.

В округе Центр водоснабжение будет прекращено на улицах Островского, Цхахотагорцнери, Цатуряна, Заварян и их переулках, на улице Алека Манукяна в зданиях 1, 4/2, 17, на улице Нар-Доса в зданиях с 1-го по 40, на улице Христофора (с 1-го по 15 здания), на улице Хоренаци (с 28-го по 231 здания) и в 3-м тупике, на проспекте Тиграна Меца (с 12-го по 80) и в переулках, а также в зданиях ереванского управления Полиции, Службы национальной безопасности и в Ереванском государственном университете.В округе Шенгавит воды не будет в зданиях на проспекте Аршакуняц, улицах Г.Нжде, Шаамиряна, Фрунзе, С.Саркисяна, 9 Мая, Мхчяна, Котовского, Мусаеляна, Шатканяна, Мадояна, Одессы, Раздана, Смбата Зоравара, Гарибджаняна, Ехбайрутян, Манташяна, Манандяна, Шевченко, Низами, Масиса, на 1-й и 2-й улицах и переулках Верхнего Шенгавита, в 3-м и 5-м переулках улицы Арин-Берда, а также в зданиях 1-21 по улице Чехова, 41-80 по проспекту Багратуняц, и в кварталах Нижний Шенгавит, Норагавит и Нор Харберд. При этом в остальных зданиях округа Шенгавит водоснабжение будет прервано в квартирах выше 3-го этажа. Кроме того, в воды не будет также в селах Бардзрашен, Дитак, Джрашен и Нор Харберд Араратской области и на территориях, получающих водоснабжение непосредственно от водовода. "Компания приносит жителям свои извинения и заранее благодарит за понимание", - сказано в сообщении.