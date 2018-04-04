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Работы по пожаротушению на свалке в квартале Ахтанак продолжаются


3-го апреля в 09:29 в МЧС Армении поступил сигнал о том, что на мусорной свалке в ереванском квартале Ахтанак горит мусор. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении

На место выехали три боевых расчета. Выяснилось, что на площадки 5000 кв.м горит мусор.

По положению на 4 апреля, возгорание на участке площадью в 1500 кв.м потушено. Работы по пожаротушению продолжаются.


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